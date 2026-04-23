128 хабаровских студенток получили 100 тысяч рублей за рождение ребёнка

В Хабаровском крае студентки, родившие ребёнка, получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. С начала 2025 года такую поддержку уже получили 128 молодых мам, сообщили в правительстве региона.
Мера действует в рамках президентского нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе Владимира Путина и направлен на поддержку рождаемости и молодых родителей. Власти края рассчитывают, что такие выплаты помогут девушкам не откладывать рождение детей и при этом продолжать обучение.
Получить деньги могут студентки очной формы обучения в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в вузах и колледжах региона. Выплата назначается на каждого ребёнка, родившегося начиная с 1 января 2025 года, и финансируется из краевого бюджета.
В правительстве края отмечают, что регион делает ставку на комплексную поддержку семей — сегодня действует более 20 различных мер помощи. Среди них выплаты при рождении первого ребёнка, ежемесячные пособия и дополнительные программы для молодых родителей, совмещающих учёбу и воспитание детей.
Подобные инициативы появляются и в других регионах страны — власти стремятся поддержать студенческие семьи и снизить возраст рождения первого ребёнка. Эксперты считают, что такие меры помогают не только улучшить демографическую ситуацию, но и сохранить образовательную и профессиональную траекторию молодых родителей.