В Хабаровском крае хотят наказывать рублём за помехи вывозу мусора

По словам депутатов, подобные меры уже действуют во многих регионах страны, включая Дальний Восток.

В Законодательной думе Хабаровского края обсудили, как решить одну из самых заметных бытовых проблем — сбои в вывозе мусора. Депутаты подготовят законопроект, согласно которому нерадивых бизнесменах и автовладельцев, препятствующих сбору ТКО, будут наказывать рублём, сообщили в краевом парламенте.

Основные причины проблемы давно известны — машины, которые перекрывают подъезд к контейнерным площадкам, и крупногабаритный мусор от предприятий, который складируют там же. В итоге мусоровозы не могут подъехать вовремя, отходы накапливаются, а дворы быстро превращаются в стихийные свалки.

«Сегодня мы видим, что хаотичная парковка и несанкционированный сброс промышленного мусора становятся системным барьером для работы коммунальных служб», — отметил председатель профильного комитета Александр Яц.

Власти предлагают ввести административную ответственность за такие нарушения. Речь идёт как о неправильно припаркованных автомобилях, так и о случаях, когда бизнес выбрасывает производственные отходы в обычные контейнеры для бытового мусора.

По словам депутатов, подобные меры уже действуют во многих регионах страны, включая Дальний Восток. Там штрафы помогают быстрее наводить порядок и снижать нагрузку на коммунальные службы.

Отдельно обсуждалось, кто будет фиксировать нарушения и выписывать штрафы. Предлагается поручить это местным властям, которые работают «на земле» и могут оперативно реагировать, а рассматривать такие дела — административным комиссиям и профильным контролирующим органам.

По итогам совещания депутаты поддержали инициативу и договорились подготовить законопроект. Парламентарии рассчитывают, что новые правила помогут разгрузить систему вывоза отходов и сделать дворы заметно чище.