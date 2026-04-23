В Хабаровске на Шеронова трамваи временно пустили по «рельсу-челноку»

Изменилась схема движения маршрутов №№ 1 и 2.

Источник: Хабаровский край сегодня

С началом капитального ремонта проезжей части улицы Шеронова на отрезке от Волочаевской до Гамарника вместе с дорогой ремонтируют и трамвайное полотно. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» В связи с этим для трамваев № 1 и № 2 ввели реверсивное движение.

На участке между остановками «Дендрарий» и «Улица Ленина» вагоны следуют в реверсивном режиме (поочередно в обе стороны по одному пути). Пассажирам советуют заранее планировать поездки и быть готовыми к возможным задержкам общественного транспорта.

Уточнить информацию о движении городских маршрутов можно по телефону диспетчера МБУ «Хабаровское МНИЦ» 45−00−56, а также на сайте «Транспорт27.рф» и в веб-приложении «Go2bus».