АРН приглашает любителей фридайвинга на лекцию, посвященную одной из древнейших форм подводного плавания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске растет сообщество любителей фридайвинга. Внимание норильчан к такому нетипичному увлечению для арктических широт прививает проект по развитию спортивного туризма на Таймыре, который реализует Агентство развития Норильска (АРН).
25 апреля АРН вновь приглашает любителей фридайвинга на лекцию, посвященную одной из древнейших форм подводного плавания.
Лекция будет полезна тем, кто только присматривается к фридайвингу, и тем, кто ищет возможности углубить свои знания в этой дисциплине.
Опытные практики, участники и призеры крупных соревнований в этом виде спорта Марк Кисурин (инструктор-тренер международной системы Molchanovs (W3IT), участником и призером российских соревнований, а также участником чемпионата мира (Корсика, 2024) и Михаил Брянцев (многократный чемпион и рекордсмен России, чемпион Европы (2019) и серебряный призер чемпионата мира (2021) расскажут, каким бывает фридайвинг: от формата для туристов, который позволяет изучать подводный мир налегке, до спортивных дисциплин, где можно исследовать и расширять свои физические возможности.
Эксперты расскажут о позитивном влиянии таких практик на здоровье, а также о том, где и в каком формате можно пройти обучение.
Михаил Брянцев также поделится историей своего становления во фридайвинге и расскажет, как проплыть на одном вдохе 273 метра.
Для участия в лекции нужно прийти 25 апреля на Кухню городских идей АРН (2 этаж ОКЦ «Башня», Ленинский пр, 1) и пройти предварительную регистрацию.
16+