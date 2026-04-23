42 медали завоевали нижегородские тайбоксеры на первенстве России по муайтай 2026. Всего они завоевали 9 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую награду. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской федерации муайтай.
Турнир проходил в Городецком округе на базе «Море спорта» 16−21 апреля. Нижегородские спортсмены участвовали в соревнованиях для юношей и девушек четырех возрастных групп: с 10−11 лет до 16−17 лет.
Победителями первенства страны стали Александра Лытова, Ольга Трухина, Валерия Басова, Ксения Трегубова, Маргарита Клюкина, Михаил Малов, Анзор Арабян, Глеб Мишуков и Георгий Глухов.
Также сборная Нижегородской область стала победительницей в неофициальном зачете фестиваля по муайтай среди девочек и мальчиков 10−11 лет.
Добавим, что сборная Нижегородской области заняла первое место в неофициальном зачёте фестиваля по муайтай среди девочек и мальчиков 10−11 лет.
Кульминацией программы первенства стал турнир по муайтай Кубок «Изумрудной Лиги» 6. За кубок боролись четыре тайбоксера из России и Беларуси. Нижегородец Виктор Кудряшов сумел дойти до финала, где уступил рязанскому тайбоксеру Никите Глазкову по прозвищу Алабай.