42 медали завоевали нижегородские тайбоксеры на первенстве России

Всего они завоевали 9 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую награду.

42 медали завоевали нижегородские тайбоксеры на первенстве России по муайтай 2026. Всего они завоевали 9 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую награду. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской федерации муайтай.

Турнир проходил в Городецком округе на базе «Море спорта» 16−21 апреля. Нижегородские спортсмены участвовали в соревнованиях для юношей и девушек четырех возрастных групп: с 10−11 лет до 16−17 лет.

Победителями первенства страны стали Александра Лытова, Ольга Трухина, Валерия Басова, Ксения Трегубова, Маргарита Клюкина, Михаил Малов, Анзор Арабян, Глеб Мишуков и Георгий Глухов.

Также сборная Нижегородской область стала победительницей в неофициальном зачете фестиваля по муайтай среди девочек и мальчиков 10−11 лет.

Кульминацией программы первенства стал турнир по муайтай Кубок «Изумрудной Лиги» 6. За кубок боролись четыре тайбоксера из России и Беларуси. Нижегородец Виктор Кудряшов сумел дойти до финала, где уступил рязанскому тайбоксеру Никите Глазкову по прозвищу Алабай.