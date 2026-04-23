От +5 до +13, дождь и штормовой ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 23 апреля

От +1 до +14, дождь и мокрый снег обещают синоптики в Ростовской области в четверг.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 23 апреля потеплеет всего на пару градусов по сравнению с предыдущим днем, и на улице будет все еще холодно. Ростовчан ждут дожди и штормовой ветер, а жителям области достанется еще и мокрый снег. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 23 апреля в донской столице будет Облачно с прояснениями. днём небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный 8−13 м/с, днём порывы 15−18 м/с.. В ночь на 24 апреля Облачно с прояснениями. ночью умеренный, дождь. Ветер юго-западный и западный 9−14 м/с, порывы 15−20 м/с.

В Ростовской области в четверг будет Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный 8−13 м/с, днём местами порывы 15−20 м/с.. В ночь на пятницу будет Облачно с прояснениями. небольшой и умеренный дождь, ночью и утром по северу с мокрым снегом. Ветер юго-западный и западный 9−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 23 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +11 — +13 градусов. В ночь на 24 апреля столбики термометров опустятся до +5 — +7 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +9 до +14 градусов. В ночь на пятницу ожидается Температура воздуха ночью +4 — +9, по северу и западу региона похолодает до +1.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

