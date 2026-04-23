Прокуратура Хабаровского края выявила 14 тысяч нарушений за квартал

В Хабаровском крае прокуратура отчиталась о надзорной работе за I квартал.

Источник: Комсомольская правда

Органы прокуратуры Хабаровского края в январе-марте 2026 года выявили более 14 тысяч нарушений федерального законодательства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным надзорного ведомства, наибольшее количество нарушений — 7 387 — допущено в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Из них 1 608 касаются трудовых прав, включая 727 нарушений об оплате труда. Ещё 1 200 нарушений связаны с жилищными правами граждан.

В сфере экономики выявлено более 4,6 тысячи нарушений закона. Среди них 772 — в области государственных и муниципальных закупок, а также закупок отдельными видами юридических лиц. Ещё 644 нарушения относятся к бюджетной сфере. В области охраны окружающей среды и природопользования зафиксировано 1 104 нарушения.

Для устранения нарушений прокурорами принесено 1 534 протеста, по итогам рассмотрения которых отменено или изменено 525 незаконных правовых актов. Внесено более трёх тысяч представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 108 лиц. По постановлениям прокуроров и заявлениям в арбитражный суд к административной ответственности привлечено 604 лица.

По материалам прокурорских проверок, направленным в органы расследования, возбуждено семь уголовных дел.

