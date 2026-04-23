В Хабаровском крае временно не работает онлайн-запись к врачу

В Хабаровском крае 23 апреля временно стала недоступна электронная запись к врачу — жители не могут воспользоваться привычными сервисами. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Ограничения затронули портал Госуслуг и чат-бот «Доктор Миша» в мессенджере MAX. Причина — технические работы на платформах, которые обеспечивают запись на приём.
В ведомстве подчеркнули, что сбой носит кратковременный характер. Работы планируют завершить в течение часа, после чего сервисы вернутся к обычному режиму.
Жителям принесли извинения за временные неудобства и попросили немного подождать. При необходимости записаться к врачу можно будет после восстановления системы.
Обычно онлайн-сервисы работают круглосуточно — через них можно выбрать удобное время, записать себя или родственников, а также управлять уже созданными записями. После завершения работ все функции снова станут доступны в полном объёме.