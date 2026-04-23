Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае временно не работает онлайн-запись к врачу

В минздраве подчеркнули, что сбой носит кратковременный характер.

В Хабаровском крае 23 апреля временно стала недоступна электронная запись к врачу — жители не могут воспользоваться привычными сервисами. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Ограничения затронули портал Госуслуг и чат-бот «Доктор Миша» в мессенджере MAX. Причина — технические работы на платформах, которые обеспечивают запись на приём.

В ведомстве подчеркнули, что сбой носит кратковременный характер. Работы планируют завершить в течение часа, после чего сервисы вернутся к обычному режиму.

Жителям принесли извинения за временные неудобства и попросили немного подождать. При необходимости записаться к врачу можно будет после восстановления системы.

Обычно онлайн-сервисы работают круглосуточно — через них можно выбрать удобное время, записать себя или родственников, а также управлять уже созданными записями. После завершения работ все функции снова станут доступны в полном объёме.