Депутат Цунаева: координаторы «Бессмертного полка» работают в других странах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Несмотря на непростую политическую ситуацию, международные координаторы «Бессмертного полка» продолжают организовать массовые мероприятия. Об этом заявила ТАСС депутат Госдумы, ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева.
«Что касается непростой политической ситуации, то здесь действительно есть определенные ограничения, но наши координаторы очень грамотные, смелые люди, и они в рамках законодательства страны имеют возможность организовать массовые мероприятия», — сказала Цунаева.
Она также отметила, что где-то проходят шествия, где-то — возложение цветов, например, в Европе, где есть могилы и памятники участникам Великой Отечественной войны.