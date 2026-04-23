«Что-то делать уже поздно»: США оказались в ловушке из-за устроенной ими же морской блокады Ирана

«После начала войны блокада перестала быть инструментом принуждения и превратилась в еще один шаг на пути эскалации конфликта, предоставив Тегерану новые возможности», — пишут журналисты.
И теперь Вашингтону предпринимать какие-либо действия уже поздно — выгоды Штатам в этой ситуации никакой не будет.
«Предположений о том, что Ближний Восток может вернуться к довоенному статус-кво, больше не существует», — заключило издание.
Накануне американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер констатировал, что США не достигли ни одной из четырех ключевых целей в конфликте против Ирана.
Вместе с тем, отставной полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо добавил, что США используют режим прекращения огня с Ираном для укрепления своего военного потенциала.