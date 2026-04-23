Премия «Новатор Москвы» расширила перечень направлений

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Креативные индустрии стали новым направлением премии «Новатор Москвы». Заявки на конкурс принимаются до 5 мая, сообщили ТАСС организаторы премии.
«Завершается прием заявок на премию “Новатор Москвы”. Ежегодно она вручается тем, кто создает технологические решения по ключевым для столицы направлениям: промышленность, благоустройство и строительство, медицина и фармацевтика, экология и охрана окружающей среды, транспорт и логистика. В 2026 году впервые открыто новое направление — креативные индустрии», — рассказали организаторы.
Она напомнили, что принять участие в конкурсе могут ученые, предприниматели, изобретатели в возрасте от 14 лет — с проектом ранней стадии или с уже готовым продуктом, индивидуально или в командах до пяти человек. Призовой фонд премии в 2026 году составляет 20,7 млн рублей. Победители получат от города до 1,5 млн рублей на развитие проектов.
Премия пройдет в трех номинациях: «Проект будущего» — для разработок на ранней стадии; «Меняющие реальность» — для готовых прототипов с продуманной бизнес-моделью; «Лидеры инноваций» — для команд с готовым продуктом, выручкой и зарегистрированным юрлицом. Всего премируют 36 инновационных проектов.
Премия мэра Москвы «Новатор Москвы» вручается с 2020 года. За это время более 16 тыс. участников создали 210 инновационных проектов, разделили призовой фонд более 120 млн рублей и привлекли инвестиции на сумму свыше 1,4 млрд рублей.
Оператором проекта выступает АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственная департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. ТАСС — генеральный информационный партнер.