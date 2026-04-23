Старшеклассники Кодинска успешно выступили на турнире по моделированию гидроагрегатов

Все три команды профильного РусГидро-класса из Центра дополнительного образования города Кодинска стали победителями соревнований по сборке моделей гидротурбин.
Турнир для будущих инженеров был организован Корпоративным университетом гидроэнергетики (филиал ПАО «РусГидро»). Задания, сочетавшие инженерные, математические и даже творческие условия, выполнили 30 команд из десяти регионов России. Достижения кодинских ребят в учебе и техническом творчестве стали результатом многолетнего сотрудничества Центра дополнительного образования с Богучанской ГЭС.
Главной задачей турнира было создание действующей модели турбины. Большинство команд выбрали радиально-осевой тип рабочего колеса — такой же, как у гидроагрегатов Богучанской ГЭС, реже использовали поворотно-лопастные и ковшевые устройства. В номинации «За глубину инженерного анализа» участники получали баллы за эффективность разработки и качество видеоролика с описанием проекта. Одной из лучших по инженерной проработке и воплощению в жизнь была признана модель кодинской команды «Штрайхгольцшахтель». В номинации «Нестандартное решение» призером стала команда «Водяное колесо», а в номинации «Технический прорыв», где модели оценивали по скорости перемещения стандартного груза, один из призов получила команда «Котятки».
«Самостоятельное конструирование моделей реальной техники — это способ превратить теорию из учебников в живой опыт. Практическая командная работа развивает пространственное мышление, логику, умение убеждать коллег в предложенном решении. На турнире школьники искали нестандартные решения и учились не бояться ошибок. Так воспитывают инженеров, способных не только понимать, как устроена современная техника, но и совершенствовать ее», — рассказала куратор РусГидро-класса Елена Верхотурова.
Ученики РусГидро-класса города Кодинска регулярно становятся победителями соревнований разного уровня. В 2025 году один из школьников одержал победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «#ВместеЯрче», три будущих энергетика участвовали в Летней энергетической школе РусГидро. Пятеро учеников ЦДОД успешно прошли конкурсный отбор и осенью побывали на профильной смене «Энергия старта», которая работала во Всероссийском детском центре «Океан» (г. Владивосток).
Богучанская ГЭС ежегодно помогает Центру дополнительного образования в обновлении мебели и приобретении современного оборудования для учебы и творчества. В 2025 году благодаря программе благотворительной и спонсорской деятельности станции Центр получил комплект класса виртуальной реальности, а в 2026 году запланировано оформление и оснащение оборудованием специального класса для будущих энергетиков. Сотрудники Богучанской ГЭС регулярно проводят для школьников экскурсии на станцию, конкурсы и интеллектуальные турниры, помогая сделать осознанный выбор будущей профессии.
РусГидро-класс — один из механизмов реализации Программы опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту». Проект реализуется с 2010 года в регионах присутствия Группы РусГидро на базе партнерских образовательных организаций. Цель проекта — профессиональная ориентация школьников 9−11 классов, популяризация профессии энергетика, знакомство с энергетической отраслью и деятельностью Группы РусГидро, а также поддержка инженерно-технического творчества учащихся. За время реализации проекта 85% выпускников Рус-Гидро-классов выбрали профильные направления обучения в технических вузах, в том числе в вузах-партнерах компании: МЭИ, Волжском филиале МЭИ, Саяно-Шушенском филиале СФУ, регулярно проходят практику на энергообъектах компании. В 2025 году все выпускники профильного класса из Кодинска успешно поступили в вузы на бюджетные места.