В Госдуме предлагают определить минимальный почасовой размер оплаты труда

Авторы инициативы, сообщает ТАСС, предлагают ежегодно устанавливать минимальный размер почасовой оплаты труда одновременно с МРОТ — при этом он не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из минимального размера оплаты труда. Для расчета планируют определять среднемесячное количество рабочих часов. Изменения должны быть внесены в Трудовой кодекс РФ.