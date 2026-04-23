Красноярский «Енисей» с крупным счетом обыграл «Сокол»

Накануне прошли матчи 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. Красноярский «Енисей» отправился в гости к саратовскому «Соколу». Выездной матч не должен был стать проблемой для «львов»: саратовцы до этого не могли победить 13 игр подряд, это анти-рекорд сезона. Красноярцы же до встречи с «Соколом» одержали в чемпионате две крупные победы подряд с общим счетом 7:1. На 36-й минуте счет в матче открыл нападающий «Енисея» Андрей Окладников. Во втором тайме, на 71-й минуте, он оформил дубль. На 77-й минуте полузащитник Артем Погосов с пенальти сделал счет крупным. За несколько минут до конца встречи Погосов забил свой второй мяч, также оформив дубль. Эта победа стала для «Енисея» самой крупной в сезоне. После 30 игр красноярцы с 43 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Сергея Ташуева проведут 26 апреля на домашнем стадионе с нижнекамским «Нефтехимиком».