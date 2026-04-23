МЧС предупреждает о сильном ветре в Беларуси в четверг

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, утром и днем на большей части территории — 15−20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +6°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу Беларуси.
В Минске в четверг ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный сильный порывистый. Температура воздуха утром составит в белорусской столице +5…+8°С, днем воздух прогреется до +8…+10°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +4…+7°С.