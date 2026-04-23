Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает о сильном ветре в Беларуси в четверг

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Усиление северо-западного, северного ветра порывами 15−20 м/с ожидается в четверг утром и днем на большей части территории Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуации республики.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 82% 757 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, утром и днем на большей части территории — 15−20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +6°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу Беларуси.

В Минске в четверг ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный сильный порывистый. Температура воздуха утром составит в белорусской столице +5…+8°С, днем воздух прогреется до +8…+10°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +4…+7°С.