Детские пособия и пенсии выплатят досрочно перед майскими праздниками

Граждане России получат детские пособия 29−30 апреля перед майскими праздниками, до 30 апреля также будут перечислены выплаты некоторым пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.

— В связи с приближающимися майскими праздниками социальный фонд 29−30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Досрочно направят единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Перед праздниками также заблаговременно перечислят пенсии. До 30 апреля выплату за май получат пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с первого по четвертое число месяца.

С 1 мая в России вступают в силу несколько изменений, касающихся личных финансов и социальной поддержки. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в апреле, станут получать увеличенную фиксированную выплату к пенсии, которая составит 19 169 рублей.