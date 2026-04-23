Взрывные работы пройдут на Торгашинском месторождении в Красноярске

В Красноярске на Торгашинском месторождении 23 апреля прогремит массовый взрыв. Об этом сообщили в городской администрации.
Отмечается, что с полудня до 17:00 на месторождении Торгашинское запланировано проведение массового взрыва скважинных зарядов. Опасная зона охватывает территорию в радиусе 550 метров.
Жителей и гостей района предупреждают о звуковых сигналах:
Первый (предупредительный) — один продолжительный гудок. Означает ввод опасной зоны.
Второй (боевой) — два продолжительных сигнала. Непосредственно перед взрывом.
Третий (отбой) — три коротких сигнала. Свидетельствует об окончании взрывных работ.
Горожан просят соблюдать спокойствие и не приближаться к опасной зоне.
