ИИ отговаривал минчанку обращаться к мошенникам, но она поступила по-своему. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Партизанское РУВД обратилась 50-летняя минчанка, которая стала жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях.
В социальной сети женщина увидела рекламу о выгодных вложениях в акции ведущих предприятий страны. Она решила узнать больше о бирже и отправила информацию ChatGPT. На свой запрос минчанка получила данные о ненадежности платформы. Несмотря на это она прошла регистрацию, а затем с ней связался «консультант».
По указанию куратора, жительница Минска на протяжении полугода совершала сделки на ненастоящей бирже. Чтобы вывести якобы заработанные деньги, по указанию «аналитиков» она открыла криптокошельки, а также зарегистрировалась на трех дополнительных биржах. Для увеличения капитала она оформила кредит в банке.
«Минчанка вложила более 18000 рублей, а когда вывести заработанные деньги с платформы ей не удалось, обратилась в милицию», — сообщили в ГУВД.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
