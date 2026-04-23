Российские звезды «сдувают» губы: в отечественном шоу-бизнесе меняется тренд

В шоу-бизнесе усиливается тренд на отказ от выраженной контурной пластики в пользу более естественной внешности.
Одной из первых о таком решении рассказала модель Анастасия Решетова. Она сообщила, что отказалась от увеличения губ и начала возвращать им натуральную форму.
Позже аналогичные изменения заметили у певицы Анны Асти. Ранее артистка не скрывала, что прибегала к эстетическим процедурам, однако на одном из недавних мероприятий появилась с более сдержанным образом.
По оценке специалистов, мода на выраженные изменения внешности постепенно ослабевает. Речь идет о снижении интереса к объемным губам и подчеркнутым скулам.
Подобные изменения отмечаются и у других публичных персон. В частности, к более естественным формам вернулись Ольга Бузова, Ксения Собчак, Галина Юдашкина, Юлия Барановская и Алла Пугачева.
При этом специалисты считают, что полностью от эстетических процедур отказываться не будут. Ожидается, что изменения станут менее заметными и будут направлены на сохранение естественного внешнего вида.
