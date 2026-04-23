Свежим ветром по едва прогретой земле: прогноз погоды в Калининграде и области на 23 апреля

В четверг, 23 апреля, в регионе ожидают до +14 градусов, относительно ясное небо и ветер. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.
Утром в регионе ожидается +3…+5 градусов на рассвете и до +8…+11 к полудню, у моря — +6…+8. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, местами с прояснениями.
После обеда в Калининграде и области будет +10…+12 градусов, на востоке — до +13…+14, на побережье — +6…+9. Дождей не обещают.
К закату температура опустится до +6…+10, а ближе к полуночи — до +2…+5. Вечером небо будет переменно облачным, местами с прояснениями.
В течение суток будет дуть северо-западный ветер. Ночью, утром и вечером его скорость составит 4−8 м/с с порывами до 9−12 м/с, днём — 5−12 м/с с усилением до 13−16 м/с. Атмосферное давление — 760−761 мм рт. ст.
В апреле Калининградская область вошла в число самых засушливых регионов Европы. Ожидается, что ситуация изменится в выходные.