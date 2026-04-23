На «Киберсубботе» в Москве протестируют 10 новых игр от местных разработчиков

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Желающие смогут бесплатно протестировать более 10 новых игр от московских разработчиков на третьей «Киберсубботе», которая 25 апреля пройдет в Московском кластере видеоигр и анимации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.
«В зоне плейтестов будут представлены 10 новых проектов в жанрах экшен, платформер, ролевая игра и интерактивный нарратив. Каждый посетитель сможет опробовать игру и оставить обратную связь напрямую разработчикам — на стенде каждого проекта будут присутствовать авторы игры», — сказал собеседник агентства.
Так, посетители смогут протестировать напряженный хоррор-триллер о побеге Run Away From Me: Alexandra от Terrabyte Games, тактический научно-фантастический экшн Pact: Battle Gates, а также «Мозаику» — игру-головоломку в жанре пазл-геймз от «Лаборатории технокор», в которой игрок совершает путешествие по Солнечной системе. На площадке также покажут несколько заметных проектов в разных жанрах. Так, Quack Hunters от Vampire Squid предложит игрокам примерить на себя роль команды охотников на монстров.
Игровая платформа «Фогейм» представит сразу несколько известных проектов, например, Lineage 2 Essence — альтернативную версию культовой MMORPG для любителей соло-игры и Blade & Soul NEO — обновленное издание популярной игры с восточной эстетикой и зрелищной боевой системой. Отдельное место в программе займет «Разведка: 1944» от Game Art Pioneers — тактический проект на военную тематику, посвященный событиям 1944 года. Гости смогут обсудить идеи, механику и впечатления с представителями команд.
В рамках «Киберсубботы» также пройдут лекции профессиональных киберспортсменов и разработчиков игр, матчи 1:1 со звездами: комиками, блогерами и про-игроками. Отдельная семейная зона предложит детям мастер-классы по программированию в «Майнкрафте», лекции об ИТ-профессиях и открытый турнирный челлендж для всех возрастов. Завершится день музыкальным концертом группы «Хлеб».