Михаил Котюков поручил расширить систему поддержки талантливых детей в Красноярском крае

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что сейчас программы дополнительного образования охватывают 78,5% детей. Для дошкольников разработали более 5 тыс. новых программ, создали свыше 10,5 тыс. мест. Региональный центр «Спутник» — главная площадка для работы с одаренными детьми — провел программы для 13 тыс. школьников. Всего в его мероприятия вовлечены более 16 тыс. человек. Самые талантливые дети и студенты получают краевые именные стипендии. По поручению губернатора в 2025 году их размер существенно увеличили.