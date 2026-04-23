Родители выпускников Волгограда на себе испытали стресс от сдачи ЕГЭ-2026

Более 1300 родителей выпускников в Волгоградской области сами сели за парты, чтобы написать пробный ЕГЭ по русскому языку. Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла 22 апреля 2026 года. Главной площадкой стала школа № 1 в Городище, но пункты приема работали по всему региону.
Взрослые прошли весь путь абитуриента: металлодетекторы на входе, строгий контроль, заполнение бланков. Им предложили решить 10 заданий из 27 возможных. Этого хватило, чтобы понять логику экзамена и оценить сложность задач. После теста психологи и эксперты разобрали ошибки и дали советы, как помочь детям справиться с волнением.
Волгоградская область участвует в этой всероссийской акции уже 10 лет. Инициатор — Рособрнадзор, цель — снизить градус напряжения перед реальными экзаменами. Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня и продлится до 9 июля. В нем примут участие свыше 9 тысяч одиннадцатиклассников региона. Для получения аттестата обязательно нужно сдать русский язык и математику.
Остальные предметы школьники выбирают сами, исходя из планов на поступление.
