Родители выпускников Волгограда на себе испытали стресс от сдачи ЕГЭ-2026

Волгоградская область участвует в этой всероссийской акции уже 10 лет. Инициатор — Рособрнадзор, цель — снизить градус напряжения перед реальными экзаменами. Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня и продлится до 9 июля. В нем примут участие свыше 9 тысяч одиннадцатиклассников региона. Для получения аттестата обязательно нужно сдать русский язык и математику.