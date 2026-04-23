Жителям Хабаровского края раздают символы Победы в Великой Отечественной войне

В Хабаровском крае проходит международная патриотическая акция «Георгиевская лента». До 9 мая волонтёры будут раздавать символы великой Победы жителям края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Акция «Георгиевская лента» проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Волонтёры во всех районах и округах края будут раздавать ленты. Адреса и даты раздачи лент указаны в списке.
К старту проведения патриотической акции будут приурочены и другие мероприятия. Так, в Амурске сегодня в рамках торжественного открытия мероприятия образцовый коллектив «Театралы» представит спектакль «Дети войны».