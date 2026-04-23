Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров журнала Forbes.
Состояние Мордашова оценивается в 37 миллиардов долларов — это рекордный показатель среди российских предпринимателей. Как отмечает издание, рост капитала связан с подорожанием золотодобывающей компании Nordgold, принадлежащей бизнесмену.
На второй позиции находится владелец «Интерроса» и глава «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 29,7 миллиарда долларов.
Третье место занимает владелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние оценивается в 29,5 миллиарда долларов, сообщается в публикации.
До этого количество российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло нового исторического рекорда. В список богатейших бизнесменов мира вошли 155 россиян, в то время как в 2025 году в перечне присутствовали 146 человек.
Еще в марте СМИ сообщили, что за прошедший год в России появились 16 новых долларовых миллиардеров, благодаря чему их общее количество достигло 105 человек.