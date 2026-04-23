Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров журнала Forbes.

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров журнала Forbes.

Состояние Мордашова оценивается в 37 миллиардов долларов — это рекордный показатель среди российских предпринимателей. Как отмечает издание, рост капитала связан с подорожанием золотодобывающей компании Nordgold, принадлежащей бизнесмену.

На второй позиции находится владелец «Интерроса» и глава «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 29,7 миллиарда долларов.

Третье место занимает владелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние оценивается в 29,5 миллиарда долларов, сообщается в публикации.

До этого количество российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло нового исторического рекорда. В список богатейших бизнесменов мира вошли 155 россиян, в то время как в 2025 году в перечне присутствовали 146 человек.

Еще в марте СМИ сообщили, что за прошедший год в России появились 16 новых долларовых миллиардеров, благодаря чему их общее количество достигло 105 человек.

Крупный предприниматель и государственный деятель, Владимир Потанин — один из ключевых представителей крупного бизнеса постсоветской России. Он известен как многолетний участник процессов приватизации, корпоративного управления и развития металлургической отрасли. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше