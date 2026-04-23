Обновлены правила выдачи разрешения на ловлю рыбы

Государственная услуга оказывается межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства МCХ РК физическим и юридическим лицам.
Госуслуга оказывается за один рабочий день бесплатно.
Для ее получения нужно подать заявление услугодателю для получения разрешения на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию.
При направлении заявления через портал в «личном кабинете» услугополучателя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.
Справка о регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, о документе, удостоверяющем личность физического лица, услугодатель получает из государственных цифровых систем через шлюз «цифрового правительства».
Канцелярия услугодателя в день поступления заявления осуществляет прием, регистрацию в цифровой системе «Государственная база данных “Е-лицензирование” (ГБД “Е-лицензирование”) и направляет на рассмотрение услугодателю.
При выявлении оснований для отказа услугодатель оформляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги и направляет его посредством портала в «личный кабинет» услугополучателя ГБД «Е-лицензирование» в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя.
При предоставлении полного пакета документов работник ответственного подразделения в течение одного рабочего дня рассматривает их на предмет соответствия требованиям Правил и оформляет разрешение на изъятие рыб и других водных животных.
Результат оказания государственной услуги направляется посредством портала в «личный кабинет» услугополучателя в «Е-лицензирование» в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП руководителя услугодателя.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет информацию о внесенных изменениях или дополнениях в Правила оператору цифровой инфраструктуры «цифрового правительства», а также в Единый контакт-центр.