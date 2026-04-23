Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновлены правила выдачи разрешения на ловлю рыбы

Приказом министра сельского хозяйства от 15 апреля 2026 года утверждены Правила оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию», сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства МCХ РК физическим и юридическим лицам.

Госуслуга оказывается за один рабочий день бесплатно.

Для ее получения нужно подать заявление услугодателю для получения разрешения на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию.

При направлении заявления через портал в «личном кабинете» услугополучателя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Справка о регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, о документе, удостоверяющем личность физического лица, услугодатель получает из государственных цифровых систем через шлюз «цифрового правительства».

Канцелярия услугодателя в день поступления заявления осуществляет прием, регистрацию в цифровой системе «Государственная база данных “Е-лицензирование” (ГБД “Е-лицензирование”) и направляет на рассмотрение услугодателю.

При выявлении оснований для отказа услугодатель оформляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги и направляет его посредством портала в «личный кабинет» услугополучателя ГБД «Е-лицензирование» в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя.

При предоставлении полного пакета документов работник ответственного подразделения в течение одного рабочего дня рассматривает их на предмет соответствия требованиям Правил и оформляет разрешение на изъятие рыб и других водных животных.

Результат оказания государственной услуги направляется посредством портала в «личный кабинет» услугополучателя в «Е-лицензирование» в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП руководителя услугодателя.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет информацию о внесенных изменениях или дополнениях в Правила оператору цифровой инфраструктуры «цифрового правительства», а также в Единый контакт-центр.

Приказ вводится в действие 12 июля 2026 года.