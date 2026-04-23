В Биробиджане мужчина потерял деньги на «инвестициях» в мессенджере

В Биробиджане 59-летний житель стал жертвой мошенников, поверив в лёгкий заработок на инвестициях. Об этом сообщили в УМВД по Еврейской автономной области.
Мужчине написали в мессенджере с предложением подработки. После короткого общения его пригласили на видеозвонок, где объяснили схему заработка и попросили внести «стартовый взнос» — 500 рублей. Он перевёл деньги на указанный счёт.
На следующий день «работодатель» сообщил, что прибыль уже достигла 70 тысяч рублей. Однако для вывода средств нужно было оплатить так называемый брокерский счёт — 7 тысяч рублей.
Мужчина перевёл сумму, но ему сказали, что платёж не прошёл. Его убедили отправить деньги повторно, после чего собеседница перестала выходить на связь.
Общий ущерб составил 14 500 рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, полицейские устанавливают личность злоумышленников.