«Питтсбург» третий раз подряд проиграл «Филадельфии» в плей-офф НХЛ

В составе проигравших одну из шайб забросил Евгений Малкин.

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» в гостях проиграл «Филадельфии» со счетом 2:5 в третье матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тревор Зеграс (26-я минута), Расмус Ристолайнен (30), Ник Силер (32), Ноа Кейтс (53) и Оуэн Типпетт (59). У проигравших отличились Евгений Малкин (5) и Эрик Карлссон (50). Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов и форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не набрали очков.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Филадельфии». Следующий матч пройдет в Филадельфии в ночь на 26 апреля по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Филадельфия» — третье.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.