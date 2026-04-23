Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в ночь на 23 апреля отразили атаку 20 дронов в семи районах

Губернатор Ростовской области: В регионе сохраняется беспилотная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Атаку 20 дронов отразили в Ростовской области в ночь на четверг, 23 апреля. Об этом в своем канале в МАХ рано утром сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА семи районах: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском, — уточнил глава региона.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений на земле после атаки нет. Данные уточняются.

— Опасность атак дронов в регионе сохраняется. Будьте осторожны! — напомнил Юрий Слюсарь.

Всего же, по данным Минобороны РФ, с 20:00 22 апреля и до 7:00 23 апреля над территорией России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Напомним, сутками ранее, в ночь на 22 апреля, атаку беспилотников отразили в Верхнедонском районе, а утром — в Таганроге и Азовском районе.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.

