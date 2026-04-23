В Ростовской области в ночь на 23 апреля отразили атаку 20 дронов в семи районах

Атаку 20 дронов отразили в Ростовской области в ночь на четверг, 23 апреля. Об этом в своем канале в МАХ рано утром сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА семи районах: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском, — уточнил глава региона.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений на земле после атаки нет. Данные уточняются.
— Опасность атак дронов в регионе сохраняется. Будьте осторожны! — напомнил Юрий Слюсарь.
Всего же, по данным Минобороны РФ, с 20:00 22 апреля и до 7:00 23 апреля над территорией России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Напомним, сутками ранее, в ночь на 22 апреля, атаку беспилотников отразили в Верхнедонском районе, а утром — в Таганроге и Азовском районе.
