Рижский депутат раскрыл причину антироссийских заявлений певицы Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле транслирует антироссийскую и антисоветскую позицию из-за общественно-политического контекста в Латвии. Об этом заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
«Если ты хочешь жить в Латвии, то ты должен повестку соблюдать. Повестка такая, которую она [Вайкуле] озвучила. Я с трудом ее понимаю», — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Росликов добавил, что в России певица пользовалась популярностью и была востребована, нежели в Латвии. Он отметил, что не понимает причин переезда Вайкуле.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кишиневе отменили совместный концерт музыкантов Андрея Макаревича* и Вайкуле. Организаторы мероприятия уточнили, что выступление должно было состоятся 24 апреля. Жители Молдавии негативно высказались о концерте, так как раньше артистов не интересовала публика в республике.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.