Подозреваемая в земельной афере красноярская экс-чиновница срезала электронный браслет слежения

В Красноярске суд ужесточил меру пресечения для экс-чиновницы, которую подозревают в мошенничестве с муниципальной землёй.

В прокуратуре напомнили, что женщина и ее сообщница ранее работали в подразделениях городской администрации, курировавших земельные вопросы. В итоге участок в СНТ «Ручеёк» в Свердловском районе Красноярска они оформили в собственность одной из подельниц, использовав для этого фальшивые документы.

Обе фигурантки уголовного дела были отправлены под домашний арест. Контроль за соблюдением меры пресечения осуществлялся с помощью электронного браслета.

«Но одна из фигуранток решила, что может пренебречь установленными судом ограничениями. Наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка её не остановило. Она просто перерезала ремень электронного браслета — того самого, который следит за передвижением, — и ушла из дома. А потом попыталась надавить на подельницу и её дочь: уговаривала изменить показания», — рассказали в прокуратуре.

В итоге прокурор вышел в суд с ходатайством ужесточить меру пресечения. Женщину отправили в СИЗО как минимум до 16 мая.

