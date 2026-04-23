Подозреваемая в земельной афере красноярская экс-чиновница срезала электронный браслет слежения

В Красноярске суд ужесточил меру пресечения для экс-чиновницы, которую подозревают в мошенничестве с муниципальной землёй.
В прокуратуре напомнили, что женщина и ее сообщница ранее работали в подразделениях городской администрации, курировавших земельные вопросы. В итоге участок в СНТ «Ручеёк» в Свердловском районе Красноярска они оформили в собственность одной из подельниц, использовав для этого фальшивые документы.
Обе фигурантки уголовного дела были отправлены под домашний арест. Контроль за соблюдением меры пресечения осуществлялся с помощью электронного браслета.
«Но одна из фигуранток решила, что может пренебречь установленными судом ограничениями. Наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка её не остановило. Она просто перерезала ремень электронного браслета — того самого, который следит за передвижением, — и ушла из дома. А потом попыталась надавить на подельницу и её дочь: уговаривала изменить показания», — рассказали в прокуратуре.
В итоге прокурор вышел в суд с ходатайством ужесточить меру пресечения. Женщину отправили в СИЗО как минимум до 16 мая.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.