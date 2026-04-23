Фильм «Покидая Северную Корею» не пустили в российский кинопрокат

Тем временем в Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий штраф за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. За распространение подобных картин предлагается штрафовать до 20 тысяч рублей граждан; до 200 тысяч рублей — должностных лиц; до миллиона рублей — юридических лиц.