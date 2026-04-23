Фильм «Покидая Северную Корею» не пустили в российский кинопрокат

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения датско-южнокорейскому фильму Фредерика Сельберга «Покидая Северную Корею». Об этом в среду, 22 апреля, сообщила пресс-служба кинопрокатчика U Films.

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения датско-южнокорейскому фильму Фредерика Сельберга «Покидая Северную Корею». Об этом в среду, 22 апреля, сообщила пресс-служба кинопрокатчика U Films.

В фильме рассказывается история девушка, которая бежит из КНДР в Южную Корею, чтобы заработать денег для больной матери.

— Отказано в выдаче прокатного удостоверения на основании знаменитого пункта «з» — в иных определенных федеральными законами случаях, — написали в Telegram-канале компании.

Тем временем в Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий штраф за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. За распространение подобных картин предлагается штрафовать до 20 тысяч рублей граждан; до 200 тысяч рублей — должностных лиц; до миллиона рублей — юридических лиц.

Минкульт с 1 марта 2026 года может проверять ранее вышедшие фильмы и сериалы на соответствие нормам о традиционных ценностях и новых запретов. Культуролог и лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская оценила нововведение.