Интеграторы помогут наполнить школьное образование в России новым содержанием

Представьте себе урок физики, на котором вместо элементарных манипуляций с «древними» приборами ученики проводят масштабные опыты в цифровой лаборатории, на уроке биологии погружаются в мир животных с помощью VR-очков, а на технологии мастерят не черенки для лопат, а настоящие дроны. Окончившим школу даже десять лет назад, а уж тем более выпускникам советского времени это действительно может показаться фантастикой, но сегодня все больше учебных заведений в России становятся именно такими.
Новые подходы к строительству и оснащению школ обсудили в Екатеринбурге на ассамблее с говорящим названием «Строим не стены, а смыслы», организованной в рамках форумов «СОЦИО» и «Педагоги России».
— Наш регион участвует в реализации национальных проектов в целях достижения технологического лидерства страны, для чего необходима подготовка высококлассных мультиспециалистов нового поколения, и здесь не обойтись без тандема образовательного сообщества и экономики, — обозначил стратегическое направление первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Помимо учителей, руководителей образовательных организаций и чиновников в дискуссии приняли участие представители бизнеса, который активно включается в процессы обновления системы образования и как заказчик кадров, и как исполнитель госконтрактов.
В рамках нацпроекта «Образование» с 2019-го по 2024 год на Среднем Урале построили более трех десятков новых школ, а в стране в целом — 1,3 тысячи, плюс свыше четырех тысяч капитально отремонтировали. С 2025 года работа продолжилась по новому нацпроекту «Молодежь и дети». Государство инвестирует огромные деньги, в результате меняется сам облик школы, а также содержание образования.
— Мы создаем не просто здания, а экосистемы, которые формируют будущее региона и страны. За последние годы Свердловская область сделала серьезный шаг вперед в модернизации школьной инфраструктуры. Мы перешли от концепции «школы как помещения» к модели «школы как центра развития». В это понятие входят пространства, где ребенок чувствует себя комфортно и безопасно, среда, стимулирующая любознательность и исследовательский дух, а также площадки для ранней профориентации, развития талантов и точки притяжения для всего микрорайона, — говорит замминистра образования Свердловской области Ирина Серкова.
В регионе накоплен немалый опыт. Так, «Атомстройкомплекс» возвел ряд современных школ и детсадов, в том числе известный на всю страну Губернаторский лицей в Екатеринбурге, и сейчас у девелопера в работе несколько объектов. А новый комплекс зданий гимназии № 116 построит «Форум-Групп».
При этом важно не просто создать оригинальный архитектурный проект и реализовать его, но и наполнить удобной мебелью и качественной техникой. Без высокотехнологичной «начинки» учебный процесс уже невозможен — сегодня это стандарт, который регламентирован приказом Минпросвещения России № 838, в котором детально прописаны требования к комплектации школьных кабинетов, причем они постоянно корректируются и дополняются. Важно: оборудование должно быть из реестра Минпромторга РФ и отвечать требованиям ФГОСов.
Крупные девелоперы, в том числе те, что возводят образовательные учреждения в рамках концессии, как правило, берут на себя все вопросы: проектирование, строительство, оборудование и даже последующую эксплуатацию здания. Но такой масштаб задач не всем по плечу.
— Если у застройщика один-два таких объекта и для него это непрофильная деятельность, ему гораздо проще и эффективнее взаимодействовать с технологическим партнером. То есть передать все задачи по оснащению интегратору, сотрудники которого знают актуальные тенденции в образовании и в технологиях, а также способны помочь согласовать проект с администрациями школ и муниципалитетов, — рассуждает Виталий Гаврицков, руководитель направления «Образование» департамента отраслевых решений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).
У его компании накоплен большой опыт взаимодействия с застройщиками в разных регионах России — от Кубани и Ставрополья до Сибири и Дальнего Востока. Так, на территории Большого Урала она участвовала в реализации проекта Фонда «Золотое сечение» — создании центра для одаренных детей, а также в оснащении технопарков педагогических компетенций в вузах Екатеринбурга и профессионально-педагогического колледжа в Перми. Сейчас идет работа по комплектации школы-новостройки в Магнитогорске. Так, в пермском колледже в результате появились шесть зон для различных видов работ — например, в лаборатории для занятий с дошкольниками «Мир детства» установили мультистудию, интерактивную песочницу, наборы для робототехники и «Микромир в 3D» с бинокулярным микроскопом и другую технику; в зоне для физического развития — интерактивный скалодром и мобильный пол; в зоне начальной школы появился интерактивный открывающийся глобус, видеостена, цифровые лаборатории для изучения окружающего мира и природных явлений, а также смарт-сад и так далее.
Конечно, в идеале — начинать такое сотрудничество еще на стадии проектирования здания, ведь современное оборудование зачастую требует определенной инженерной инфраструктуры. Но чаще девелоперы обращаются к поставщикам уже с готовым проектом, под который приходится подбирать мебель, технику, учебные наборы, наглядные пособия и т. д. Перечень наименований продукции только для одной школы может содержать до трех тысяч позиций, поэтому очень важны экспертность и широкий охват: поставщиков в стране множество, а вот компаний, реализующих комплексные проекты «под ключ», единицы. Именно поэтому такие проекты чаще всего реализуют компании с опытом работы в быстрорастущих технологических сегментах, где запрос на инновации уже стал базовым требованием. К слову, помимо поставки, монтажа и пусконаладки необходимо обучение педагогов работе с высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением, иначе есть риск, что новейшая техника, на которую потрачены огромные бюджетные деньги, станет лежать мертвым грузом, отмечает Виталий Гаврицков.
Сегодня фронт работ у интеграторов значительно расширился, поскольку речь идет уже не только о комплектации новых и капитально отремонтированных школ, а о поэтапном, с 2025-го по 2030 год, переоснащении действующих — решение об этом приняло Минпросвещения России. Так, в 2026-м из бюджетов РФ и регионов будет направлено около четырех миллиардов рублей на переоборудование кабинетов физики, музыки и ИЗО. Такая работа имеет очень большое значение, учитывая, что с этого года для поступающих на инженерные специальности в вузы обязательна сдача ЕГЭ по физике. А в 2027-м в стране планируется переоснастить все кабинеты химии и биологии.