КГК Беларуси нашел просроченные яйца, которые продавали со скидкой 50%

Комитет государственного контроля Беларуси нашел просроченные яйца, которые продавали со скидкой 50%.
Сотрудники КГК Гродненской области проверили магазины областного центра, а также семи районов региона. Нарушения были обнаружены в 34 торговых объектах.
В 12 магазинах пресекли продажу просроченных товаров. В одном из сетевых торговых объектов Гродно со скидкой 50% продавали перепелиные яйца с истекшим сроком годности. В других магазинах сняли с продажи просроченную молочную и колбасную продукцию, хлебобулочные изделия.
В трети проверенных торговых объектов не были соблюдены правила по наличию в продаже обязательных товаров. В отдельных магазинах в продаже отсутствовали овощи. В частности, в одном из них не было лука, огурцов, картофеля, а в другом — яблок и моркови.
Сотрудники ведомстве установили факты факты продажи плодоовощной продукции ненадлежащего качество.
«Товары с истекшими сроками годности и недоброкачественная плодоовощная продукция сняты с реализации», — заявили в КГК.
Ранее специалисты КГК нашли в магазине продукты с просрочкой более 100 суток.
