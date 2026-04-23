КГК Беларуси нашел просроченные яйца, которые продавали со скидкой 50%

КГК нашел в одном из магазинов Беларуси просроченные яйца, которые продавали со скидкой 50%

Источник: Комсомольская правда

Комитет государственного контроля Беларуси нашел просроченные яйца, которые продавали со скидкой 50%.

Сотрудники КГК Гродненской области проверили магазины областного центра, а также семи районов региона. Нарушения были обнаружены в 34 торговых объектах.

В 12 магазинах пресекли продажу просроченных товаров. В одном из сетевых торговых объектов Гродно со скидкой 50% продавали перепелиные яйца с истекшим сроком годности. В других магазинах сняли с продажи просроченную молочную и колбасную продукцию, хлебобулочные изделия.

В трети проверенных торговых объектов не были соблюдены правила по наличию в продаже обязательных товаров. В отдельных магазинах в продаже отсутствовали овощи. В частности, в одном из них не было лука, огурцов, картофеля, а в другом — яблок и моркови.

Сотрудники ведомстве установили факты факты продажи плодоовощной продукции ненадлежащего качество.

«Товары с истекшими сроками годности и недоброкачественная плодоовощная продукция сняты с реализации», — заявили в КГК.

Ранее специалисты КГК нашли в магазине продукты с просрочкой более 100 суток.

