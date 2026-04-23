В донской столице впервые пройдут соревнования на Кубок губернатора по гонкам дронов

Впервые в истории Ростовской области 25−26 апреля в столице Дона пройдут масштабные соревнования по гонкам дронов — «Кубок губернатора Ростовской области». В мероприятии примут участие «пилоты» БПЛА из 11 муниципальных образований региона. Дроноводы продемонстрируют свое мастерство, скорость реакции и навыки управления в новом высокотехнологичном виде спорта.
Организаторами турнира выступают министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, федерация гонок дронов региона и Законодательное Собрание Ростовской области. Соревнования пройдут в манеже Ростовского областного училища олимпийского резерва.
Программа мероприятия рассчитана на два дня: 25 апреля состоятся отборочные этапы, а 26 апреля — полуфиналы, финалы и торжественная церемония награждения победителей.
Впервые в Ростовской области для определения результатов будет использоваться электронная система хронометража физических полетов, а соревнования по техническому симулятору пройдут на отечественном программном обеспечении «Аэросим».
В соревнованиях примут участие две возрастные категории: мальчики и девочки (7−9 лет), а также юниоры и юниорки (10−17 лет). Участникам предстоит проявить себя в трех дисциплинах: гонках дронов в классе 75 мм, классе 200 мм и на техническом симуляторе.
Прием заявок продлится до 24 апреля.
Кубок губернатора по гонкам дронов призван не только популяризировать новый вид спорта, но и способствовать развитию инженерных навыков у молодежи, формируя будущих специалистов в таких востребованных отраслях, как авиастроение, информационные технологии и робототехника.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.