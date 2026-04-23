Кросби обошел Ягра в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли

В активе форварда «Питтсбурга» 202 очка.

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Канадский нападающий и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), оставив позади бывшего форварда команды чеха Яромира Ягра.

В третьем матче серии первого раунда против «Филадельфии» Кросби сделал результативный пас, набрав первый балл в нынешнем розыгрыше турнира. Теперь на его счету 202 очка (71 гол + 131 передача) в 183 матчах. В активе Ягра 201 (78+123) очко по итогам 208 проведенных встреч.

Рекордсменом Кубка Стэнли является канадский нападающий Уэйн Гретцки (382 очка). Кросби также опережают канадские форварды Марк Мессье (295) и Гленн Андерсон (214), а также финский игрок атаки Яри Курри (233).

Кросби 38 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ под общим первым номером в 2005 году. На протяжении всей карьеры канадец выступает за одну команду, с которой трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кросби дважды становился лучшим бомбардиром и лучшим игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), а также дважды признавался лучшим игроком плей-офф (2016, 2016). Ему принадлежит клубный бомбардирский рекорд.

В составе сборной Канады хоккеист дважды победил на Олимпийских играх (2010, 2014) и выиграл чемпионат мира (2015). Кросби является членом «Тройного золотого клуба», куда входят победители Олимпиады, мирового первенства и Кубка Стэнли.

«Питтсбург» выступает в плей-офф впервые с 2022 года. Как ранее сообщал ТАСС, команда проиграла «Филадельфии» третий матч подряд.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше