Кросби обошел Ягра в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Кросби 38 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ под общим первым номером в 2005 году. На протяжении всей карьеры канадец выступает за одну команду, с которой трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кросби дважды становился лучшим бомбардиром и лучшим игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), а также дважды признавался лучшим игроком плей-офф (2016, 2016). Ему принадлежит клубный бомбардирский рекорд.