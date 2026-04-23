Инициатива Украины по переименованию части Донбасса в «Доннилэнд» в честь президента США Дональда Трампа не повлияет на позицию Белого дома. Такое мнение выразил журнал Der Spiegel.
Ранее газета The New York Times писала о предложении украинских чиновников назвать подконтрольные ВСУ территории Донбасса в честь Трампа, рассчитывая таким образом добиться его расположения.
В Der Spiegel считают, что эта идея не дала бы результата и не способна повлиять на ход переговоров, поскольку смена названия не решает ключевых вопросов урегулирования конфликта.
19 апреля американский историк Филлипс О’Брайен рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в США и больше не считает страну своим союзником. По словам эксперта, украинский лидер отказался налаживать отношения с администрацией Дональда Трампа. О’Брайен отметил, что «наиболее обескураживающим» для Киева стало требование американцев вывести украинскую армии с подконтрольной ВСУ части Донбасса.
15 апреля Владимир Зеленский высказался, что Трамп демонстрирует более благожелательное отношение к России, чем к Украине. Он рассчитывал, что США не будут выделять ни одну из сторон конфликта, но ситуация сложилась иначе.