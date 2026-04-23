Бороться за огонь и плести этнокосы научат на «Ночи музеев — 2026» в Хабаровске

Хабаровские площадки анонсировали проведение всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев — 2026» (6+). В этом году программу посвятят единству народов России. Какие интерактивы пройдут под кратким слоганом «Родное» в Гродековском, Дальневосточном художественном и археологическом музеях — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
«Ночь музеев — 2026» в Хабаровске: где, когда, о чём.
С 2015 года при поддержке федерального и региональных министерств культуры музеи по всей стране выходят на «продленку», принимая гостей в непривычной обстановке. Каждая площадка адаптирует всероссийскую повестку под свой формат, находя в, казалось бы, одной идее новые грани.
Тему акции «Ночь музеев» в 2026 году сформулировали емким лозунгом: «Родное». Глава Минкульта РФ Ольга Любимова добавила, что такая повестка позволит обратить внимание на самобытность наследия регионов страны в объявленный президентом Владимиром Путиным Год единства народов.
В Хабаровске акцию анонсировали уже три учреждения. Они же по традиции становятся самыми массовыми площадками для поклонников ночных визитов. Событие пройдет в субботу, 16 мая, в стенах Гродековского, Дальневосточного художественного и Археологического музеев.
Первым соберет публику ДВХМ, где шоу начнется в 18:00. Музей археологии начнет принимать посетителей в 20:00, а Гродековский — в 21:00. Последняя из перечисленных площадок станет и самой «ночной». Развлечения здесь запланированы до часа ночи.
Дальневосточный художественный музей.
«Ночь музеев — 2026» в ДВХМ (6+) ознаменуется коллаборацией искусствоведов и актеров. На втором этаже расположится «Площадь театров», где труппы Хабаровска представят мини-версии своих постановок и помогут гостям настроиться на творческую волну.
Также посетители смогут поучаствовать в «оживлении» картин, стать участниками квестов и музейных перформансов.
Посетить мероприятие можно будет до 22:00.
Музей Археологии.
Здесь людям предложат найти общие ценности не только с ныне проживающими на территории Хабаровского края народами, но и далекими предками.
Для ценителей кино проведут три сеанса продолжительностью в 1,5 часа каждый. Покажут историю о мужестве и взаимопомощи в палеолите «Борьба за огонь» (18+). Фильм 1981 года позволит любителям антропологии оценить и то, как чуть менее полувека назад представляли себе встречу неандертальцев и кроманьонцев.
Дадут гостям и вжиться в образ того самого «пещерного человека». Театрализованная программа «Во имя семьи и племени» (12+) поможет узнать, как люди разных эпох преодолевали испытания ради будущего своего рода.
Откуда ученые узнают, что все было так, а не иначе? Ответ на этот вопрос можно будет получить на площадке «Читая археологию» (12+), где расскажут о реальных раскопках и тонкостях работы с найденными артефактами.
Присоединиться к активностям можно будет до 0:30.
Гродековский музей.
На этой площадке — свое кино. Фильм «Последние оленеводы» (16+) позволит узнать больше о традициях эвенов и их таежном укладе. После просмотра кино гости смогут побеседовать с режиссером Виктором Решетниковым.
Также «Ночь музеев — 2026» (6+) в Гродековском музее даст возможность сравнить специфику свадебных обрядов народов Приамурья и русских крестьян и горожан до революции. Как в те времена закреплялись межэтнические браки? Под какую музыку танцевали на праздничном ужине? Что было принято дарить молодоженам? Эти и многие другие вопросы можно будет задать ведущим.
Кроме этого гости смогут посмотреть на современные и родовые изделия корякских мастеров, а также почувствовать «магию леса» на специальной интерактивной площадке. Также на одной из площадок всех желающих научат плести этнокосы, параллельно рассказывая об особенностях причесок.
Почувствовав в себе тесную связь с духами, можно будет приступить к действию. Как исполнять танцевальные движения коряков и чукчей, научат Мария Бровенко и Анна Эвыгина.
Традиционно будет работать и уличная площадка. Здесь раскинется уличная ярмарка, проведут мастер-классы по игре на барабанах и выступит эвенкийская певица GYAVUK.
Работать площадка будет с 21:00 до 01:00.