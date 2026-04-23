В Красноярске правоохранители задержали двоих оптовых наркозакладчиков (видео)

В Красноярске сотрудники краевого Управления наркоконтроля задержали двоих местных жителей за покушение на бесконтактный сбыт наркотического средства в крупном размере.
В пресс-службе краевой полиции рассказали, что задержанные по предварительной договоренности устроились работать оптовыми закладчиками в один из интернет-магазинов по распространению запрещенных веществ. Наркотики мужчины забирали в пригороде Красноярска и, по предварительной информации, сбывали мелкими партиями в городах и районах края.
В ходе перевозки очередной партии запрещенных веществ автомобиль наркокурьеров остановили полицейские на ул. Северное Шоссе. При обследовании машины под сиденьем был обнаружен пакет с наркотиком синтетического происхождения массой около 100 гр. Также во время осмотра телефонов мужчин выявлены фотографии тайников-закладок с наркотиками.
«При обследовании участка местности в Дрокино Емельяновского муниципального округа оперативники обнаружили стакан из-под кофе, в котором находился гашиш общей массой порядка 200 гр., размещенный для последующего сбыта бесконтактным способом. В настоящее время сотрудники Управления наркоконтроля проверяют мужчин на причастность к совершению других преступлений. Обоим наркокурьерам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ГУ МВД по краю.
По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
