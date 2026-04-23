Облака под прицелом: синоптики назвали даты разгона — цена и риски

В России разгон облаков проводят в дни ключевых государственных праздников — 9 мая и 12 июня, передает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Практика применяется десятилетиями. Технологию создания благоприятной погоды разработали в 1990 году, а с середины 1990-х она используется регулярно. Для воздействия на облака с самолетов распыляют реагенты, в том числе йодистое серебро.
Схема работы строится на изменении структуры облаков. Частицы вещества охлаждают их и запускают кристаллизацию влаги. В результате осадки выпадают заранее — вне зоны проведения мероприятий.
Если прогноз неблагоприятный, обработку проводят только для наиболее значимых дат. Основной упор делают на День Победы и День России. В арсенале — не только йодистое серебро, но и жидкий азот, сухой лед и другие составы.
Работы начинают за час-полтора до события. Самолеты выходят на расстояние от 50 до 150 километров от цели и воздействуют на облачный фронт, чтобы снизить его влияние на территорию проведения.
Процедура требует значительных затрат. При этом приоритетом остается безопасность авиации. Наиболее опасными факторами считаются не осадки, а туман, низкая облачность и ограниченная видимость. В этих условиях риски для полетов оцениваются как критические, поэтому решения принимаются с учетом требований безопасности.
