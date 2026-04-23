В Хабаровском крае по инициативе Демешина пересмотрят правила застройки

В Хабаровском крае власти планируют изменить правила комплексного развития территорий (КРТ), чтобы застройка жилых кварталов сразу учитывала строительство социальной инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
По его словам, новые районы не могут появляться «сами по себе» — вместе с домами должны строиться школы, детские сады, поликлиники и решаться вопросы транспорта. Сейчас эти обязательства, по сути, регулируются не всегда одинаково, и региону нужны единые правила для всех застройщиков.
«Люди должны видеть школы, детские сады, поликлиники, решение вопросов по развязкам. Нам нужно сделать понятные и обязательные правила, которые будут действовать для всех», — отметил губернатор.
Сегодня в крае действует 43 соглашения о КРТ, из них 28 — в Хабаровске. По этим проектам планируется построить более 3,8 млн квадратных метров жилья.
При этом социальная часть отстаёт от темпов строительства. В рамках действующих проектов предусмотрено 13 объектов социальной инфраструктуры — детские сады, помещения для первичной медицины, благоустройство общественных пространств.
Отдельно обсуждается строительство школы в микрорайоне Строитель в Хабаровске. Её начали возводить несколько лет назад, но затем стройка остановилась на этапе фундамента. Сейчас проект планируют завершить за счёт инвестора, который развивает территорию под деловой квартал.
Власти признают, что проблема накопилась давно: новые жилые районы появлялись быстрее, чем школы и детсады. Сейчас часть нагрузки пытаются компенсировать новыми проектами и пересмотром подходов к застройке.
Губернатор поручил проработать изменения в законодательство края, чтобы застройщики сразу брали на себя чёткие обязательства по социальной инфраструктуре.
Также рассматривается вариант более жёстко контролировать использование земельных участков и при необходимости вовлекать заброшенные территории под строительство школ и детских садов.