Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 23 апреля

Отключения света в Ростове на 23 апреля коснутся сотен домов и тысяч жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;
— переулок Клязьминский, 74−94;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица Батуринская, 20−74 и 51−99;
— улица Коминтерна, 35;
— улица Международная, 23−29, 28;
— улица Кулагина, 28−34 и 11−15;
— улица Андрея Сладкова, 1−25 и 54−80;
— улица 3-я Баррикадная, 35−85, 36−52, 82−96;
— улица Калинина, 43−59;
— переулок Киевский, 1−21 и 2−18;
— улица 4-я Кольцевая, 64А, 66А;
— улица 5-я Кольцевая, 60−72 и 51−65;
— улица 6-я Кольцевая, 34−62 и 63−79;
— улица Осипенко, 15−61, 64;
— переулок Спортивный, 1−19 и 2−20;
— переулок Холмогорский, 1−11 и 2−12;
— переулок Югова, 5−27 и 6−26;
— переулок Грибоедовский, 2;
— переулок Чувашский;
— улица 1-я Киргизская, 37−55 и 46−72;
— улица 2-я Киргизская, 36−46 и 51−71;
— улица Казахская, 44−64;
— переулок Уральский, 31−61 и 36−66;
— переулок Ухтомский, 1−69 и 2−74;
— переулок Хибинский, 1−65 и 2−66;
— переулок Кубанский, 1−69 и 2−68;
— улица Белорусская, 61−65;
— переулок Сальский, 9−11;
— улица Ленина, 89/5;
— улица Шеболдаева, 2Д;
— улица Нансена, 103, 103И, 103К.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:
— улица Краеведческая, 14−62;
— улица Кржижановского, 347.
