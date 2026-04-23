Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 23 апреля

Энергетики сообщили адреса, где в четверг в Ростове отключат свет.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 23 апреля коснутся сотен домов и тысяч жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;

— переулок Клязьминский, 74−94;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— улица Батуринская, 20−74 и 51−99;

— улица Коминтерна, 35;

— улица Международная, 23−29, 28;

— улица Кулагина, 28−34 и 11−15;

— улица Андрея Сладкова, 1−25 и 54−80;

— улица 3-я Баррикадная, 35−85, 36−52, 82−96;

— улица Калинина, 43−59;

— переулок Киевский, 1−21 и 2−18;

— улица 4-я Кольцевая, 64А, 66А;

— улица 5-я Кольцевая, 60−72 и 51−65;

— улица 6-я Кольцевая, 34−62 и 63−79;

— улица Осипенко, 15−61, 64;

— переулок Спортивный, 1−19 и 2−20;

— переулок Холмогорский, 1−11 и 2−12;

— переулок Югова, 5−27 и 6−26;

— переулок Грибоедовский, 2;

— переулок Чувашский;

— улица 1-я Киргизская, 37−55 и 46−72;

— улица 2-я Киргизская, 36−46 и 51−71;

— улица Казахская, 44−64;

— переулок Уральский, 31−61 и 36−66;

— переулок Ухтомский, 1−69 и 2−74;

— переулок Хибинский, 1−65 и 2−66;

— переулок Кубанский, 1−69 и 2−68;

— улица Белорусская, 61−65;

— переулок Сальский, 9−11;

— улица Ленина, 89/5;

— улица Шеболдаева, 2Д;

— улица Нансена, 103, 103И, 103К.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

— улица Краеведческая, 14−62;

— улица Кржижановского, 347.

