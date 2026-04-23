В Николаевском районе задержали браконьера с краснокнижным осетром

Отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Изъятые рыболовные сети помещены на ответственное хранение. Осетр изъят живым и выпущен в естественную среду обитания.