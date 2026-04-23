В Николаевском районе задержали браконьера с краснокнижным осетром

В Николаевском районе Хабаровского края сотрудники полиции выявили незаконную добычу особо ценных водных биологических ресурсов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, 34-летний житель поселка Чныррах был задержан дома. В пластиковом контейнере с водой он хранил выловленного амурского осетра — вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации.
Задержанный пояснил, что часом ранее на акватории реки Амур при помощи рыболовных сетей добыл один экземпляр рыбы. Улов он принес домой и поместил в контейнер, где его и обнаружили полицейские.
Отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Изъятые рыболовные сети помещены на ответственное хранение. Осетр изъят живым и выпущен в естественную среду обитания.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru