Нижегородская «Швейцария» стала лучшим детским парком России

Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде победил в номинации «Детские парки» III Всероссийской парковой премии «Парки России». Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.
Вчера, 22 апреля, в Москве состоялась церемония награждения премии «Парки России». Событие прошло в в рамках крупнейших событий отрасли: VII Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, III Форума парков стран БРИКС, Всероссийского слета директоров парков и Международного конгресса парков развлечений и производителей аттракционов.
Нижегородский парк «Швейцария» был номинантом в четырех категориях. В итоге он победил в номинации «Детский парк», показав лучший результат среди парков Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
«Огромная благодарность команде, которая делает “Швейцарию” такой особенной для её гостей! В этом году парк готовит много интересных и масштабных событий — как уже ставших любимыми, так и тех, которые точно удивят наш город», — рассказал Юрий Шалабаев.
