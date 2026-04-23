В Волгоградской области уничтожили украинские беспилотники

Сегодняшней ночью в Волгоградской области вновь уничтожили украинские беспилотники, сообщают в Минобороны. Всего же в небе над атакованными территориями страны ликвидировали 154 дрона ВСУ.
Очередную атаку беспилотников отбивали также в Волгоградской, Астраханской и Нижегородской областях. В Самаре смертоносный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, ночное ЧП не обошлось без пострадавших.
Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области накануне в 21:54. О его отмене в МЧС сообщили сегодня в 7:20.
Фото сгенерировано с помощью ИИ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.