Минздрав утвердил новые правила тестирования на ВИЧ

Минздрав России утвердил новые правила медицинского освидетельствования на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом со ссылкой на приказ министерства пишет ТАСС.
Согласно документу, справку с результатами обследования медучреждение должно выдать не позднее чем через 10 дней после обращения человека. Раньше такой срок в правилах отдельно не фиксировался.
Министерство также ужесточило требования к медикам, которые консультируют пациентов по вопросам ВИЧ. Теперь специалистам необходимо пройти повышение квалификации по этому направлению продолжительностью не менее 72 часов.
В РАН сообщили, что в 2025-м число заражённых ВИЧ в стране достигло 1,25 млн человек — это на 35 тысяч больше, чем годом ранее. По этим данным, вирус выявлен примерно у каждого сотого жителя России.