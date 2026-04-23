Минздрав утвердил новые правила тестирования на ВИЧ

Справку с результатами обследования теперь должны выдавать максимум за 10 дней.

Источник: Клопс.ru

Минздрав России утвердил новые правила медицинского освидетельствования на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом со ссылкой на приказ министерства пишет ТАСС.

Согласно документу, справку с результатами обследования медучреждение должно выдать не позднее чем через 10 дней после обращения человека. Раньше такой срок в правилах отдельно не фиксировался.

Министерство также ужесточило требования к медикам, которые консультируют пациентов по вопросам ВИЧ. Теперь специалистам необходимо пройти повышение квалификации по этому направлению продолжительностью не менее 72 часов.

В РАН сообщили, что в 2025-м число заражённых ВИЧ в стране достигло 1,25 млн человек — это на 35 тысяч больше, чем годом ранее. По этим данным, вирус выявлен примерно у каждого сотого жителя России.