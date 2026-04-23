Ачинка обнаружила у себя ВИЧ после операции в межрайонной больнице

Ачинская межрайонная больница выплатила компенсацию пациентке, у которой обнаружили ВИЧ после лечения в медучреждении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Женщина, инвалид-колясочник первой группы, легла на операцию в июле 2022 года. Все анализы перед вмешательством, включая тест на ВИЧ, были отрицательными. Однако уже в августе того же года специалисты краевого центра профилактики и борьбы со СПИД сообщили ей об обнаружении инфекции.

Супруг женщины, который постоянно ухаживает за ней и находится дома, сдал тест на ВИЧ — результат оказался отрицательным. Это стало основанием полагать, что заражение произошло именно в больнице.

Суд первой инстанции согласился с доводами и взыскал с медучреждения 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда подтвердила это решение, указав на некачественное оказание медицинских услуг, которое повлияло на здоровье пациентки.

Решение вступило в законную силу 11 февраля 2026 года.

