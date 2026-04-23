Команда ВВО стала второй на чемпионате ВС РФ по дрон-ориентированию

Команда Восточного военного округа заняла второе место на чемпионате Вооружённых Сил России по военно-спортивному многоборью с использованием беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
Соревнования прошли в Свердловской области, в них участвовали команды со всей страны — от военных округов и различных родов войск. Участникам предстояло показать не только физическую подготовку, но и умение работать с современной техникой.
Программа включала в себя несколько этапов — пилотирование дронов в сложных условиях, поиск целей с воздуха и передачу координат, а также управление FPV-дронами с выполнением практических задач. Все задания были максимально приближены к реальным условиям.
По итогам чемпионата команда ВВО поднялась на вторую ступень пьедестала. Судьи отметили слаженность действий участников и высокий уровень подготовки расчётов.
В округе подчёркивают, что такие соревнования помогают совершенствовать навыки работы с беспилотниками и готовят специалистов для современных подразделений, где дроны играют ключевую роль.