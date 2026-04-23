Топ-менеджеры РУСАЛа и ЭН+ посетили интерактивный стенд компаний в Наццентре «Россия» Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экскурсия для управленцев РУСАЛа и ЭН+ прошла в Красноярске в рамках управленческой конференции. Из разных городов России на нее съехались десятки руководителей, представляющих интересы обеих компаний, для изучения современных инструментов, повышающих эффективность работы.
Стенд про алюминий и энергетику в этом смысле стал отличным примером сочетания инновационных технологий при непосредственном участии человека.
Гости высоко оценили дизайн и наполнение выставочного пространства. Виртуальный помощник Алеся им рассказала историю и географию компаний, предложила познакомиться с волонтерскими, социальными и, конечно же, экологическими проектами, которые сегодня реализуются во всех городах ответственности.
Участников экскурсии заинтересовал один из самых амбициозных проектов компании, включенных в интерактивную экспозицию, — строительство нового КрАЗа, результатом которого станет снижение выбросов фторидов на новом производстве на 66%, бензпирена до нуля.
Локация, посвященная профессиям будущего, дала возможность гостям почувствовать себя включенными в производственный процесс. Они «примерили» на себя профессии ученого-металлурга, инженера-энергетика, отметив ценность экспозиции не только для компании, но, в первую очередь, для посетителей.
«Учитывая сложнейшие рынки труда, где работает компания, такие выставки очень важны в плане того, чтобы будущие соискатели в нашей профессии могли понимать, что компания это не прошлое со сложными вопросами по экологии, а компания, которая развивается, у которой есть огромные перспективы и эти перспективы инновационные: внедрение искусственного интеллекта, роботизация, новое производство, новые технологии», — поделился участник экскурсии — Директор по связям с государственными органами и специальным проектам АО «РУСАЛ Менеджмент» Евгений Зенкин.
Директора по работе с персоналом Байкальской энергетической компании Анастасию Мазуренко больше всего привлекла стена с предметами, которые делаются из крылатого металла. Задача локации — показать, что алюминий окружает нас повсюду: от микросхем в банковских картах до лопастей турбин и протезов.
«Важно приводить сюда экскурсии ребят, которые могут выбрать для себя профессию энергетика или металлурга. Они должны видеть, что это за работа, из чего она состоит, что производят из алюминия и какая ценность у компании в регионе и стране», — считает Анастасия Мазуренко, директор по работе с персоналом ООО «Байкальская энергетическая компания».
Стенд металлургов и энергетиков задуман как долгосрочный просветительский проект. Он уже стал точкой притяжения посетителей всех возрастов. Чтобы познакомиться ближе с высокотехнологичными сферами, где создается будущее, необходимо записаться на экскурсию по ссылке.