Большие выходные ждут белорусов в мае 2026 года. Подробности приводит Министерство труда и социальной защиты.
Выходные выпадут на начало последнего весеннего месяца. Праздник труда, 1 мая, в 2026 году выпал на пятницу. Это значит, что белорусы отдохнут три дня подряд: с 1 по 3 мая.
В следующий раз большие выходные в 2026-м случатся в связи с празднованием Дня Независимости 3 июля, который выпадет на пятницу.
Кстати, Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.
Тем временем Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в субботу 25 апреля.
